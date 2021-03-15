Киев, , 18:18 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет вести передачу на государственном телеканале «Дом», который транслируется на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Об этом сама Мендель сообщила вечером 15 марта через социальные сети.

Согласно источнику, речь идет об авторском проекте пресс-секретаря президента Украины. Один раз в неделю Мендель будет комментировать актуальные события, делиться своими выводами о том, что происходит, а также делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на «временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

Она отметила, что первый выпуск будет посвящен теме дезинформации и социальных услуг для украинцев «с обеих сторон контактной линии».

ИА REGNUM напоминает, что Мендель известна своим нестандартным подходом к работе пресс-секретаря и не раз оказывалась в щекотливом положении. Например, когда осенью прошлого года Зеленский заболел коронавирусом, она сообщила через социальные сети, что «к сожалению, президент чувствует себя хорошо».