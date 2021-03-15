Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Стало известно, что администрация Белого дома оказывала давление на власти Бразилии, пытаясь убедить их отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 марта сообщается в Twitter официального аккаунта Sputnik V со ссылкой на документ Белого дома.

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Известно, что в рамках кампании по борьбе с влиянием Кубы, Венесуэлы и России в Латинской Америке, США назвали вышеупомянутые страны «злонамеренными» и призвали отказаться от их помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что российские спецслужбы получили информацию о подготовке США и их сателлитами масштабной провокации и информационной атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Подконтрольные США неправительственные организации и медиа-структуры реализуют сценарий информационной атаки на «Спутник V», продвигая тезисы «о неэффективности и опасности вакцины».

Не исключено, что эти вопросы будут сопровождаться инсценировками массовой гибели людей от «использования российского препарата».