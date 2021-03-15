Москва, , 19:00 — REGNUM «Партия Дела» направила письмо председателю Комитета по обороне Государственной думы Владимиру Шаманову с просьбой поддержать переименование Дня воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» на «3 сентября — День победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945)». Инициатором переименования выступило Сахалинское отделение Русского географического общества, председателем которого является сторонник партии Сергей Пономарёв.

В обращении к Шаманову, подписанном секретарём федерального совета «Партии Дела» Алексеем Лапушкиным, говорится, что предлагаемое уточнение закона «позволит защитить историческую правду и память о существенном вкладе нашей страны в разгром милитаристской Японии». В частности, память о героизме 12 031 советского воина, павшего смертью храбрых в боях за освобождение Южного Сахалина и возвращение Курильских островов. Также автор письма напоминает об 1 млн 831 тыс. воинов и тружеников тыла, награждённых медалью «За победу над Японией». Ранее Комитет написал отрицательное заключение на соответствующий законопроект, однако приведённые в нём доводы не являются достаточно убедительными, говорится в письме на имя его председателя.

Так, в заключении Комитета указывается: «В этой войне именно советский народ понес самые тяжелые потери, а победы советского оружия на фронтах борьбы с гитлеровской Германией, ее европейскими и азиатским (милитаристская Япония) союзниками сыграли решающую роль в истории не только России, но и всего человечества». Одновременно с этим несколько раз в тексте подчёркивается «коалиционный характер Второй мировой войны»: «акт о капитуляции Японии является достоянием многих держав», «во многих странах мира (союзниках по антигитлеровской коалиции) проводятся праздничные мероприятия, что подчеркивает коалиционный характер победы во Второй мировой войне».

«Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что несмотря на героическую роль советского народа во Второй мировой войне, необходимо всячески выделять её «коалиционный характер», не отмечая имевшую место быть победу СССР над милитаристской Японией, — подчёркивается в письме «Партии Дела». — Этот противоречивый тезис находит прямое отражение и в следующем доводе, представленном в заключении: «установленные законодательством памятные даты и дни воинской славы <…> не выделяют военные победы СССР над отдельными бывшими неприятельскими государствами, чтобы не допустить снижения восприятия роли советского народа в завершении Второй мировой войны».

»Исходя из этого утверждения, мы не должны отмечать военные победы СССР, руководствуясь очень странным и смутно объяснимым соображением о «снижении восприятия, — отмечает автор обращения. — Прошу Вас и всех депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации поддержать предложенный законопроект».

Законопроект № 978 334−7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (о переименовании дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» в «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)»)» уже прошёл первое чтение. В «Партии Дела» сообщили, что письмо в его поддержку уже передано в приёмную Государственной думы.