Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Военное ведомство США не смогло реализовать идею гендерно-нейтральной армии, не делающей никаких различий между мужчинами и женщинами, сообщают 15 марта американские СМИ.

По итогам тестирования нового порядка сдачи нормативов физподготовки. в рамках которого были отменены различия между военнослужащими разного пола, «неожиданно» выяснилось, что 65% женщин-военнослужащих не выдержали стандартных армейских физических нагрузок.

В частности, нормативы по бегу на разные дистанции женщины смогли сдать, но отжимания и становую тягу не смогли одолеть по банальным физиологическим причинам.

В результате Пентагон был вынужден признать законы природы и заявил о готовности поменять свои взгляды на нормативы физподготовки для мужчин и женщин.

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