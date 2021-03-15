Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Ленинградской области для граждан учреждена единовременная выплата к 90, 95 и 100-летним юбилеям. А жителям региона старше 100 лет средства будут поступать в день рождения каждый год. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, указом губернатора Александра Дрозденко к 90-летнему юбилею будет выплачиваться 15 тыс. рублей, к 95-летнему — 20 тыс. рублей, к 100-летнему юбилею и в последующие дни рождения — 25 тыс. рублей.

Отметим, что выплата положена гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, в беззаявительном порядке.

«В случае отсутствия сведений о юбиляре необходимо обратиться в Центр социальной защиты по месту жительства», — уточнили в пресс-службе.