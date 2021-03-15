Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Публикация ребёнком в социальной сети аниме или вброса в поддержку скандального блогера Алексея Навального — это повод для обращения к психологу.

Об этом сообщила глава комитета по образованию Наталия Путиловская 15 марта в интервью «Фонтанке». Отвечая на вопрос о том, что делать учителю, если он увидит на странице своего ученика в соцсети картинку из аниме или репост от Навального, чиновник отметила следующее:

«Это может быть и индивидуальная работа с ребёнком, и привлечение психолога, социального педагога».

Чиновник пояснила, что ей довелось сталкиваться со случаями, когда дети губили свою жизнь под влиянием интернета.

Путиловская «Если бы школьный психолог увидел всё это раньше — ребёнка можно было бы спасти. И многих нам удаётся удержать от непоправимого шага».

Она отметила, что да, психологов можно и нужно подключать «из-за картинки», ведь «картинки» могут быть вовсе не безобидными, особенно учитывая детскую психику. Она также назвала «тревожным признаком», если у ребёнка в социальной сети закрытый паблик.

Путиловская «Недавно по горячей линии позвонила девочка: она уже решение почти приняла, насмотревшись таких аниме-историй. Друзей у неё нет, мама занята. И аниме-герой становится лучшим другом».

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