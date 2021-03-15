Санкт-Петербург, 15 марта 2021, 18:23 — REGNUM Публикация ребёнком в социальной сети аниме или вброса в поддержку скандального блогера Алексея Навального — это повод для обращения к психологу.
Об этом сообщила глава комитета по образованию Наталия Путиловская 15 марта в интервью «Фонтанке». Отвечая на вопрос о том, что делать учителю, если он увидит на странице своего ученика в соцсети картинку из аниме или репост от Навального, чиновник отметила следующее:
Чиновник пояснила, что ей довелось сталкиваться со случаями, когда дети губили свою жизнь под влиянием интернета.
Она отметила, что да, психологов можно и нужно подключать «из-за картинки», ведь «картинки» могут быть вовсе не безобидными, особенно учитывая детскую психику. Она также назвала «тревожным признаком», если у ребёнка в социальной сети закрытый паблик.
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