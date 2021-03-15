Нижний Новгород, , 18:09 — REGNUM Большинство опрошенных социологами жителей Нижегородской области сомневаются в том, что в России можно вести бизнес никого не обманывая. Суммарно негативные ответы дали почти половина опрошенных, еще 27% участников затруднились с ответом. Об этом 15 марта сообщил Научно-исследовательский Институт проблем социального управления по итогам исследования .

По данным исследования однозначно отвечают на вопрос о ведении честного бизнеса только 26%: да —8,9%, нет —17,4%.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, подобные результаты можно объяснить «коронавирусом и связанными с ним сложностями».

«2020 год значительно изменил отношение нижегородцев к предпринимателям: негативно к представителям бизнеса относятся всего 1,8% опрошенных, тогда как год назад об этом заявлял каждый десятый — 10,2%. Количество тех, кто не очень лоялен к бизнесменам тоже сильно уменьшилось за год: с 18% до 8,3%. Также практически вдвое — с 14,4% до 27,4% — выросла доля нижегородцев, положительно относящихся к предпринимателям. Можно констатировать, что трудности, которые в 2020 году испытывали и население, и бизнес, во многом способствовали росту понимания роли предпринимателей в общественном сознании,» — сказал он.

В исследовании участвовали 1200 жителей Нижегородской области. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ±3,68%.