Красногорск, , 18:16 — REGNUM Почти 200 обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило в 2020 году в аппарат уполномоченного по правам человека Подмосковья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Как правило жалобы поступали в устной форме. При этом количество обращений снизилось по сравнению с 2019 годом.

«В 2020 году к нам в аппарат поступило 198 обращений по вопросам защиты прав потребителей, в том числе четыре коллективных, что на 4% меньше, чем в предыдущем году», — сказала Семенова.

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