Тюмень, , 18:06 — REGNUM Городские агломерации, как инструмент развития муниципалитетов, могут стать точками роста российской экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время экспертного марафона Союза российских городов 15 марта.

В обсуждении насущных проблем муниципалитетов участвуют представители 58 городов Уральского федерального округа.

«Главная задача агломераций — создание совершенно нового качества жизни людей в таких сферах, как общественный транспорт, экология, доступное и качественное жильё, комфортная городская среда», — отметил во время дискуссии полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Темпы экономического развития агломераций превышают средние показатели по России, подчеркнул Александр Моор.

«Это позволяет сделать вывод, что при грамотном управлении агломерации сами по себе могут быть точками роста нашей экономики», — считает губернатор Тюменской области.

Александр Моор высказал мнение, что главное в агломерациях не объединение муниципалитетов, а улучшение межмуниципального сотрудничества.

«Агломерационные процессы идут в нашей стране не первый год. Административные границы между муниципалитетами, по большому счету, уже давно не ощущаются людьми. Жители пользуются той инфраструктурой, которая необходима для жизни», — добавил президент Союза российских городов, мэр Тюмени Руслан Кухарук.