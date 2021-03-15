Архангельск, , 18:06 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 93 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Среди новых заболевших — 26 жителей Плесецкого района, по 17 новых случаев выявлено в Северодвинске и Устьянском районе, 9 — в Архангельске, 8 — в Мирном, 6 — в Новодвинске, 4 — в Мезенском районе, 2 — в Коношском, по одному — в Котласском, Лешуконском, Приморском и Шенкурском районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3 779 человек.

По данным правительства, с начала пандемии в регионе переболели COVID-19 уже 54 663 человека.