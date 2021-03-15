Астрахань, , 18:06 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин получил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ИА REGNUM. На своих страницах в соцсетях он рассказал, что чувствует себя хорошо, и призвал астраханцев вакцинироваться.

«Сделал прививку от коронавируса. Несмотря на улучшение эпидобстановки в нашем регионе, риски новой волны заболеваемости сохраняются. Поэтому призываю и вас — если еще не вакцинировались, самое время это сделать», — призвал Бабушкин 12 марта.

Через два дня губернатор отчитался о самочувствии:

«В пятницу сделал прививку «Спутник V» от коронавируса. Самочувствие отличное. Врачи рекомендовали три дня воздержаться от тренировок. Было непривычно, но теперь могу вернуться к обычному расписанию», — написал Игорь Бабушкин.

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