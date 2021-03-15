Астрахань, 15 марта 2021, 18:06 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин получил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ИА REGNUM. На своих страницах в соцсетях он рассказал, что чувствует себя хорошо, и призвал астраханцев вакцинироваться.
Через два дня губернатор отчитался о самочувствии:
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