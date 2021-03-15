Москва, , 18:05 — REGNUM Движение электропоездов МЦД-2 вводится в график из-за инцидента с остановившимся составом, сообщили 15 марта в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По данным пресс-службы, электрички были вынуждены объезжать остановившийся поезд, и следовали без остановок на участке Царицыно — Подольск. Сейчас состав отбуксирован вспомогательным локомотивом, и остальные поезда продолжили движение.

В департаменте отметили, что для возвращения к графику на МЦД-2 будут внесены точечные изменения расписание.