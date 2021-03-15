Кострома, , 18:15 — REGNUM Пятнадцать работников муниципальной «Столовой администрации города Костромы» судятся с работодателем из-за задержек зарплаты. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда города Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столовая администрации города Костромы

Повара, кухонные работники и служащие требуют выплатить им моральную компенсацию за нарушение трудового законодательства. В сентябре 2020 года МУП начал задерживать жалованье работникам предприятия. Зарплата задерживалась на месяц — средства за март выплачивались работникам в апреле, рассчитываться за работу в апреле с сотрудниками смогли только в мае, и так далее.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она внесла представление руководителю МУПа Нине Коноваевой и добилась погашения части задолженности. Решения по десяти из пятнадцати гражданских дел о взыскании морального вреда за задержки зарплаты уже вынесены. Суммы компенсаций каждому истцу составили от 1 до 5 тысяч рублей.

В свою защиту работодатель рассказал, что из-за введения режима самоизоляции в столовой сократился поток потребителей. В результате этого с марта 2020 года и до настоящего времени «резко снизилась выручка предприятия от реализации товаров, ухудшилось финансовое состояние».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре, задержки с выплатой зарплаты на предприятии на сегодняшний день не прекратились. По данным на 15 марта МУП должно своим сотрудникам 500 тысяч рублей зарплаты за февраль 2021 года. Известно, что руководитель столовой Нина Коноваева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство МУПом по доверенности на сегодняшний день осуществляет главный бухгалтер.