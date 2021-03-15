Бишкек, , 18:03 — REGNUM Узбекские таможенники задержали двух женщин, пытавшихся незаконно ввезти 220 золотых слитков из Киргизии в Узбекистан. Об этом сообщили в таможенном комитете Узбекистана.

Внимание работников таможни привлекло нервное поведение гражданок, прибывших из соседней страны через пограничный пост «Дустлик» в Андижанской области.

При досмотре их багажа были обнаружены спрятанные среди вещей и не заявленные при устном опросе таможенникам запечатанные в индивидуальные упаковки пятиграммовые золотые слитки общим весом в 1,1 кг.

По предварительным подсчетам стоимость обнаруженных золотых слитков составляет около $84 тысяч (более 6,1 млн рублей).