Улан-Батор, , 18:00 — REGNUM В связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, в столице Монголии Улан-Баторе решено ввести ряд ограничений, сообщила пресс-служба мэрии города.

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Власти решили объявить оранжевый уровень опасности. В связи с этим ограничиваются 14 видов деятельности.

В соответствии с антиковидными мерами, под запрет попадала работа баров, караоке, танцевальных площадок, гостиниц и религиозных учреждений, ограничивается деятельность учебных центров, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 30% вместимости зала.

Также власти решили ввести в Улан-Баторе комендантский час. С 15 марта на 14 дней в столице Монголии с 23:00 до 06:00 часов запрещено дорожное движение. Жителям запрещен выход из дома без особых причин.

Отметим, в последние дни в Монголии продолжает расти число заражений коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 122 случая, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии достигло 4083.

С 23 февраля в стране началась массовая вакцинация, на утро 15 марта привиты 118,2 тысяч человек.