Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Заключение союза между Китаем и Россией ради совместной работы над строительством лунной станции крайне опасно для США. Об этом 15 марта сообщает The Washington Post.

Главная опасность заключается в том, что результатом совместных усилий России и Китая по строительству лунной станции станет возникновение альянса, «силы которого будут направлены против Запада».

Сама по себе лунная миссия не составит конкуренции США, которые уже давно работают над собственной лунной миссией «Артемида». Однако Российско-китайские отношения могут вылиться в серьёзный пропагандистский проект или перерасти в военное сотрудничество, предостерегает колумнист издания.

Автор даже сделал предположение, что США будет выгоднее «отдать» Кремлю Украину или убрать войска НАТО из прибалтийских стран членов в альянсе, чем допустить сближение Москвы и Пекина.