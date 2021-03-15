Москва, , 17:57 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) взаимодействует с производителями в Европейском союзе, желающими наладить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе фонда.

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«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутника V». В настоящее время ведутся переговоры ещё с целым рядом производителей, чтобы увеличить объёмы производства в ЕС», — приводятся слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева в официальном Telegram-канале «Спутник V».

Сообщается также, что РФПИ совместно с партнёрами готов начать поставки в те страны Евросоюза, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину «Спутник V».