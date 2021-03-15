Киев, , 17:55 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом после прививки индийской вакциной Covishield.

Об этом он сообщил 15 марта на своей странице в Facebook.

По его словам, за две недели до заражения он был привит индийской вакциной Covishield.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», — написал Ляшко.

«У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», — утверждает Ляшко, одновременно занимающий пост заместителя министра здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины закупают индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая не проверена даже на животных.

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