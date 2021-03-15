Камызяк, Астраханская область, 15 марта, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Астраханской области младший инспектор первой категории отдела охраны ФКУ ИК-8 регионального УФСИН подозревается в мошенничестве при получении выплат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

30.fsin.gov.ru В исправительной колонии. Астраханская область

По версии следствия, сотрудник подал заявление на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья. Однако он не сообщил, что в 2008 году его семья получила субсидии — более 1,7 миллиона рублей.

Дело возбудил Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области. Расследование продолжается.