Париж, 15 марта 2021, 17:52 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 14 марта рассказал о своем отношении к легализации марихуаны, отвечая на вопросы интернет-пользователей во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщает Ouest France.
Во время трансляции на канале журналиста Сэмюэля Этьена премьер-министру был задан вопрос о легализации каннабиса.
Участие Жана Кастекса в прямом эфире на канале Twitch является частью желания исполнительной власти стать более близкой к молодежи, которая менее подвержена традиционных средствам массовой информации. Всего премьер отвечал на вопросы в течении 1,5 часа.
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