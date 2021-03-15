Париж, , 17:52 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 14 марта рассказал о своем отношении к легализации марихуаны, отвечая на вопросы интернет-пользователей во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщает Ouest France.

Во время трансляции на канале журналиста Сэмюэля Этьена премьер-министру был задан вопрос о легализации каннабиса.

Жан Кастекс «Лично я к этому отношусь негативно. Когда я работал мэром, я часто видел сколько вреда это приносит. Так что здоровье в первую очередь. Это значит, что в действительности это не хорошая идея».

Участие Жана Кастекса в прямом эфире на канале Twitch является частью желания исполнительной власти стать более близкой к молодежи, которая менее подвержена традиционных средствам массовой информации. Всего премьер отвечал на вопросы в течении 1,5 часа.

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