Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM На парковке у Екатеринбургского цирка люди в масках схватили человека. Об этом сообщили очевидцы журналистам.

Четверо неизвестных удерживали человека до прибытия полиции на парковке днём 15 марта. Мужчину положили лицом в снег и не давали встать. Граждане были в штатском.

Позже в УМВД по Екатеринбургу сообщили порталу «Е1», что имела место спецоперация полиции.

«В данном месте проводились оперативно-разыскные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков», — заявили в пресс-службе полицейского управления. Кто был задержанным, в полиции раскрывать отказались.

В комментариях к публикации на портале многие форумчане заявляют, что уже не верят силовикам. Также большие вопросы у них вызывает участие в таких задержаниях лиц в штатском. «После Голунова даже если задерживают настоящего барыгу — народ не верит! Полицаи-оборотни дискредитировали и опустили ниже плинтуса и коллег, и государство», — написал один из граждан.

Ранее в Екатеринбурге было совершено нападение на журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Корреспондента пытались похитить из кафе. Нападавшие граждане представились полицейскими и заявляли, что журналист является «закладчиком». Отметим, что они также были в штатском.

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