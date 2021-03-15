Ярославль, , 17:51 — REGNUM Шведский форвард Антон Ландер восстановился после травмы и примет участие в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на ХК «Локомотив»

Антон Ландер ХК «Локомотив»

15 марта ярославская команда провела открытую тренировку для СМИ, вместе с остальными хоккеистами тренировался и Антон Ландер, пропустивший матч первого раунда плей-офф с финским «Йокеритом». Возвращению партнера по тройке рад финский снайпер «Локомотива» Тему Пулккинен.

«В плей-офф максимально важно, чтобы игроки были здоровы. Дополнительный игрок — это в любом случае помощь, и Антон, безусловно, поможет и нашему звену, и всей команде. Мы очень рады, что он восстановился и готов играть», — сказал нападающий ярославского «Локомотива» Тему Пулккинен.

Андрей Скабелка ХК «Локомотив»

Наставник ярославской команды Андрей Скабелка вспомнил матчи «Локомотива» с ЦСКА в регулярном чемпионате, когда ярославцы победили один раз и трижды уступили.

«Я не стал бы говорить, что не удались игры в Москве. По счету да, не удались. По игре были хорошие матчи. Конечно, любая игра — это опыт и пища для размышлений. Понятно, что плей-офф и регулярный чемпионат — это разные соревнования, но все игры с ЦСКА у нас проходили «от ножа». Две системные команды встречаются, здесь какие-то нюансы будут решать, скорее всего. ЦСКА во всех линиях укомплектована и мобильна, это системная команда, которая знает, чего хочет. Слабые места есть у любой команды, но мы, конечно, не будем о них сейчас говорить. Насколько мы найдем эти места, игра покажет», — отмечает главный тренер ХК «Локомотив» Андрей Скабелка.

Первый матч полуфинала Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в Москве 17 марта.

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