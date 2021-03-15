Анкара, , 17:49 — REGNUM Пять транспортных самолётов ВВС Катара прибыли в Киев в течение последних суток, сообщают 15 марта турецкие СМИ.

Напомним, Катар является союзником Турции по Ливии: Анкара и Доха покровительствуют Правительству национального согласия в Триполи, причём Анкара — вооружениями и, как заявляет другая сторона ливийского конфликта — наёмниками, а Доха — финансами.

На Украине Турция заинтересованно поддерживает отношения с Киевом, в том числе на почве интереса к теме крымских татар (их украинские власти пытаются задействовать против Москвы). Эксперты не первый день заявляют, что Анкара помогает Киеву против Донбасса.

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