Городищенский район, Волгоградская область, , 17:47 — REGNUM Тайник с 1,5 кг наркотика обнаружили в иномарке полицейские на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Следователи установили, что кроме водителя автомобиля в группу наркосбытчиков входили ещё четыре человека — уроженцы Таджикистана, проживающие в Москве, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Пакеты с порошкообразным веществом изъяли из тайника под рычагом коробки передач автомобиля. Ещё один тайник в обшивке крыши помогла найти служебно-розыскная собака. Свёртки направили на экспертизу, которая подтвердила, что в них находится более 1,5 кг наркотика. Как установило следствие, водитель и его пассажир являлись оптовыми поставщиками, а наркотик предназначался для сбыта в Волгограде и области. Оперативники задержали двух получателей «груза», а затем установили личность продавца наркотика, для задержания которого волгоградские полицейские выезжали в Московскую область.

Все подозреваемые сознались в преступлении, они заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело.