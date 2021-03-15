Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует масштабное повышение налогов, сообщает 15 марта Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что Байден отменит закон экс-президента Дональда Трампа, дающий льготы корпорациям и состоятельным лицам. Таким образом, президент планирует сделать налоговый кодекс США более прогрессивным.

По мнению экспертов, экономическая программа Байдена может принести бюджету США от $2 трлн до $4 трлн.

Новая администрация Белого дома рассматривает нововведения, как исправление «несовершенств» системы, а не как сбор денег для своих инициатив, сообщают источники. Байден уверен, что Соединенным Штатам нужны более справедливые налоги, которые решат проблемы неравенства между работой и капиталом.

Напомним, что лидер меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл пообещал устроить «жаркую дискуссию» касательно того, справедливы ли в данной ситуации столь значительные повышения налогов.