Москва, , 17:43 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия продолжают острейшую борьбу за первенство в вопросе о поставках нефти в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич.

«В 2016—2018 годах первыми были мы, в 2019 году нас обошла Саудовская Аравия. В 2020 году Россия лидировала на китайском нефтяном рынке всё время, но саудиты обошли нас на самом финише, — сказал Станкевич. — В итоге Россия экспортировала в Китай 83,57 миллиона тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Эр-Рияд, предоставив дополнительные скидки, сумел незначительно обойти Россию с объёмом 84,92 млн тонн нефти. Зато в качестве поставщиков газа в Китай нашему первенству пока ничто не угрожает».

Как подчеркнул Станкевич, планируемое строительство Трансмонголького газопровода, доходящего до Пекина, только упрочит доминирующую позицию России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич заявил, что в 2022 году Китаю придётся снова рассчитывать на свои традиционные козыри — автомобильные запчасти, игрушки, мебель и мобильные телефоны.

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