Раменское, Московская область, , 17:44 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области проверяет информацию об отравлении детей в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«15 марта 2021 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована информация о госпитализации из центра спортивной подготовки», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, ЧП произошло в поселке Кратово Раменского городского округа. В общей сложности в медучреждения доставлено с пищевым отравлением доставлено девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет. По данному факту организована проверка. В настоящее время следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора проводится осмотр, опрашивается персонал центра и дети.

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