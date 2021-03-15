Прага, , 17:40 — REGNUM 14 марта в горах на территории Чехии сошла лавина. На месте происшествия находились шесть человек, двое из которых получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Лавина сошла с одной из гор в районе пика Чешские камни. Это произошло около курорта Шпиндлерув-Млин. На место происшествия сразу прибыли спасатели из Горно-спасательной службы Карконоши. Четырем человекам, находящимся недалеко, удалось укрыться, однако двое пострадали.

В Шпиндлерув-Млине с 14 марта действует второй уровень лавинной опасности. В зоне действия запретили находиться всем, кроме спасателей.