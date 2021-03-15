Москва, , 17:39 — REGNUM В 2022 году Китаю придётся снова рассчитывать на свои традиционные козыри — автомобильные запчасти, игрушки, мебель и мобильные телефоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич.

«Китай оказался единственной значимой экономикой мира, в которой в 2020 году был не спад, а только замедление роста ВВП до 2,3%, — сказал он. — Сейчас экономика Китая показывает V-образное восстановление. По прогнозу МВФ, экономика Китая вырастет на 8,1% в 2021 году и на 5,6% в 2022 году. Сам Китай в 2021 году скромно ожидает роста ВВП, превышающего 6%».

Как пояснил эксперт, активный рост промпроизводства в Китае аналитики связывают с несколькими факторами.

«Во-первых, быстро насыщается отложенный спрос, накопленный во время пандемии внутри страны и на внешних рынках. Во-вторых, китайские производители пытаются заполнять ниши, оставленные конкурентами, которые ослабли или упали в период пандемии. А в-третьих, в мире возник новый — именно пандемический — спрос на препараты, защитные аксессуары и медицинское оборудование, на системы для удалённой компьютерной коммуникации и прочее», — сказал Станкевич.

В результате, по его словам, экспорт из Китая и профицит торгового баланса достигли рекордных уровней.

«Скорее всего, этот праздник китайских производителей и экспортный бум заметно угаснет к концу 2021 года по мере восстановления глобальной экономики и возвращения на рынок всех серьёзных конкурентов. Китаю в 2022 году уже придётся в основном рассчитывать на свои традиционные козыри — автомобильные запчасти, игрушки, мебель и мобильные телефоны», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что надеяться на то, что Китай сможет обеспечить дополнительный спрос на российские нефтепродукты, не приходится.

Читайте ранее в этом сюжете: От Китая призвали не ждать дополнительного спроса на нефтепродукты из РФ