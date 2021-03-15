Москва, , 17:39 — REGNUM Опыт трёхдневного голосования, начавшегося в Нидерландах 15 марта, России перенимать не стоит, поскольку в РФ существует свой собственный опыт. Об этом ИА REGNUM заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«России не стоит перенимать меры Нидерландов, поскольку у нас уже есть успешный опыт проведения выборов — как общероссийского голосования по Конституции РФ, так и обычных выборов. Что касается трёхдневного голосования, то это можно только одобрить: это и удобно, и комфортно, и снижает поток избирателей», — сказал Данилин.

По его словам, все прочие нововведения в нидерландских выборах представляются крайне нерациональными — особенно это касается высылки карточек, по которым можно голосовать: «Это создаёт громадное пространство для нарушений. Отсутствие наблюдателей тоже вызывает серьёзные вопросы: обеспечить им безопасность достаточно просто, обеспечить безопасность людям, которые будут с ними взаимодействовать, тоже достаточно несложно. Мы видели, как это делается у нас. В копировании опыта Нидерландов никакого смысла я не вижу».

Голосование в Нидерландах продлится с 15 по 17 марта. В рамках процедуры предусмотрен ряд мер, направленных на недопущение скопления людей на участках. Помимо этого, будут отсутствовать видеонаблюдение и общественные наблюдатели.