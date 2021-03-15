Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в 2018 году в городе Шлиссельбург Ленинградской области поджёг торговый павильон с двумя людьми внутри. Люди погибли.

Поджог торгового павильона «24 часа» у дома 50 по улице Красный тракт в Шлиссельбурге был совершен в ночь на 24 июня 2018 года. На пепелище спасатели обнаружили тело 22-летней женщины и 20-летнего мужчину с ожогами, который скончался в больнице.

По факту преступления следственным отделом по городу Кировск СУ СКР по Ленинградской области было возбуждено уголовное по п. «а», «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»).

Задержать подозреваемого удалось лишь спустя 2,5 года в Санкт-Петербурге. 14 марта 2021 года оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вмсесте с полицейскими ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий у Московского вокзала задержали ранее судимого 28-летнего гражданина одного из государств Закавказья.

«В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Ленинградской области.