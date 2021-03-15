Уппсала, Швеция, , 17:44 — REGNUM Масштабы вспышки коронавируса в Уппсале продолжают расти. Сейчас около 20 студентов, заразились либо южноафриканским, либо бразильским вариантом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Теперь мы призываем всех студентов как можно дольше оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции», — заявил Матс Мартинелл, ответственный за сбор проб для тестирования в данном регионе.

На прошлой неделе восемь студентов были внесены в региональный скрининг по выявлению различных мутаций коронавируса. Однако теперь их число увеличилось до 18 человек, сообщает газета Aftonbladet. Они могут быть заражены «бразильской» или «южноафриканской» мутацией вируса.

Как заявил Мартинелл, эти студенты устраивали вечеринки в коридорах общежитий в студенческом районе Уппсалы Флугста.