Ярославль, 15 марта, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В январе 2021 года от COVID-19 в Ярославской области скончалось наибольшее число пациентов за время пандемии по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные Росстата по естественному движению населения, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Кладбище

По оперативным данным, в январе 2021 года COVID-19 в Ярославской области стал основной причиной смерти 167 человек. Для сравнения, в декабре 2020 года их было 160, в ноябре — 112, а в октябре — 34.

А вот число пациентов с диагностированным коронавирусом, но умерших от других причин, напротив, снизилось. В январе их было 225, в то время как в декабре — 302, в ноябре 180, а в октябре — 69.

Всего за время второй волны пандемии (исходя из оперативных данных Росстата за октябрь — январь) по подсчётам корреспондента ИА REGNUM, в Ярославской области COVID-19 стал основной причиной смерти 473 человек. 776 человек с коронавирусом, по подсчётам корреспондента ИА REGNUM, скончались от других причин за тот же период.

Напомним, в Ярославской области продолжает действовать масочный режим и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Редакция ИА REGNUM призывает читателей соблюдать все требования властей, чтобы минимизировать риски заражения. Также в регионе активно идёт бесплатная вакцинация отечественной вакциной «Спутник V».