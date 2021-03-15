Москва, , 17:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба МИД России.

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Как отмечается, в ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии, включая поставки в Венгрию российской вакцины «Спутник V».

«Были также рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Других подробностей о содержании беседы в пресс-релизе не приводится. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.