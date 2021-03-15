Красногорск, 15 марта, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Бывший судья Кузьминского районного суда города Москвы признан виновным в получении взятки. Об этом 15 марта сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как было установлено судом, 7 марта 2019 года осужденный получил через посредника полмиллиона рублей. Эта сумма была предварительным авансом, общий размер взятки составлял 1 млн рублей. За это судья должен был избрать обвиняемому в особо тяжком преступлении меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Приговором суда бывшему судье назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на четыре года», — сказано в сообщении.