Москва, , 17:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина с 80-летним юбилеем.

Мишин отпраздновал юбилей 8 марта, президент РФ направил поздравительную телеграмму.

«Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной школы фигурного катания. Ваш блистательный дуэт с Тамарой Москвиной, успешные выступления на престижных национальных и международных соревнованиях — яркие, незабываемые страницы спорта высших достижений», — отмечается в телеграмме.

Мишин является призером ЧМ и ЧЕ в парном катании в дуэте с Москвиной, в качестве тренера подготовил олимпийских чемпионов Алексея Урманова и Евгения Плющенко.