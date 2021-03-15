Осло, , 17:38 — REGNUM Во второй половине дня 15 марта представители Норвежского агентства лекарственных средств провели пресс-конференцию, в ходе которой журналистам было сказано, что один из трех медиков, вакцинированных от COVID-19 препаратом AstraZeneca с последующим появлением тромбов, скончался. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

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Погибшей признана женщина немногим моложе 50 лет. Она была госпитализирована 11 марта и скончалась вчера, 14 марта.

Каких-либо хронических серьезных заболеваний у нее не наблюдалось.

«К сожалению, ее жизнь не удалось спасти. Она скончалась вчера… Ей была оказана интенсивная терапия, которую мы могли предоставить здесь, в больнице Rikshospitalet», — заявила главный врач Трине Касин в ходе пресс-конференции.