Варшава, , 17:31 — REGNUM Представители правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» представят новую партийную программу 20 марта в ходе пресс-конференции. Об этом сообщили её руководители — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр республики Ярослав Качиньский — во время совместного видеообращения на официальной странице партии в соцсети Facebook.

«Мы уже думаем о будущем, поэтому мы подготовили комплексную программу, которая позволит Польше развиваться еще быстрее и предоставит полякам хорошо оплачиваемую работу», — заявил в видеоролике Ярослав Качиньский.

Политики раскрыли некоторые детали новой программы.

Ожидается, что в её основу войдут планы и мероприятия по «увеличению уровня безопасности жизни и здоровья населения, росту заработной платы, поддержке семей, развитию сельского хозяйства, созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата, улучшению экологического состояния республики, увеличению уровня кибербезопасности, а также обеспечению достойной жизни для пожилых людей».