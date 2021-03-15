Аксайский район, Ростовская область, , 17:31 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар. К месту происшествия прибыли огнеборцы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 15 марта.

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило примерно в 16:20 мск. По уточнённым данным, сухая трава загорелась в районе Монастырского озера. Угрозы населённым пунктам нет.

К тушению огня приступили 11 человек и пять единиц техники. По оперативным подсчётам, пламенем охвачено 600 кв. метров.