Волгоград, , 17:32 — REGNUM Доследственная проверка смерти ведущей торжественного мероприятия начата в СУ СК по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе ведомства. Женщина потеряла сознание на банкете и скончалась по дороге в больницу.

13 марта в одном из кафе Советского района Волгограда 44-летняя местная жительница проводила торжественный вечер. Её супруг обеспечивал музыкальное сопровождение праздника. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и упала на пол, потеряв сознание. Очевидцы тщетно пытались привести её в чувства, прибывшая по вызову бригада скорой помощи забрала тамаду в больницу, но она скончалась по дороге в медучреждение.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники пояснили следователям, что незадолго до трагедии женщина жаловалась на общее недомогание.