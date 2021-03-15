Вашингтон, 15 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Технологические прорывы в области искусственного интеллекта (ИИ) требуются не только для промышленности и торговли, но и для эффективных боевых действий как на земле, так и в небе. США тратят огромные средства на разработку систем ИИ для своего оборонного комплекса в надежде на сохранение гегемонии и в этой отрасли.

U.S. Air Force Истребитель F-15E

Искусственный интеллект и машинное обучение (ML) помогут американскому истребителю четвёртого поколения Mc Donnell Douglas F-15 Eagle (F-15 EW) справляться с неопределенностями, связанными с источниками излучения, и угрозами, возникающими в условиях помех и искажений при передаче сигналов. Об этом сообщает Джон Келлер в статье «ВВС США просит промышленность создать искусственный интеллект (ИИ) для когнитивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для самолетов F-15», опубликованной на портале Military & Aerospace Electronics15 марта 2021 года.

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на борту самолета F-15 сегодня состоит из пассивно-активной системы предупреждения, созданной компанией BAE Systems, автоматической системы Northrop Grumman AN / ALQ-135, которая одновременно управляет и устраняет несколько различных угроз, а также установленного снаружи блока-глушителя сигнала Northrop Grumman ALQ-131.

Эксперты по воздушной РЭБ ВВС США хотели бы применять технологии ИИ и ML в существующем и создаваемом оборудовании РЭБ для боевого самолета F-15 ВВС США.

11 марта 2021 года официальные лица Центра управления жизненным циклом ВВС на базе в Райт-Паттерсон, штат Огайо, направили запрос информации для проекта AFLCMC Cognitive EW.

Под этот проект идёт поиск IT-компаний, способных применить когнитивный ИИ и алгоритмы машинного обучения для расширения возможностей систем радиоэлектронной борьбы на борту истребителей F-15, а именно, для того, чтобы истребители быстро и точно реагировали на неоднозначные источники излучения и возникающие угрозы в разреженных и плотных сигнальных средах.

Целью проекта является разработка и создание когнитивных технологий РЭБ, по крайней мере, столь же зрелых, как и лабораторная макетная версия (TRL-4), и исследование проблем, связанных с адаптивными, гибкими, неоднозначными и сложными излучателями, которые работают в фоновом радиочастотном шуме. ВВС также заинтересованы в когнитивных технологиях, которые обеспечивают быстрое перепрограммирование и обучение РЭБ для повышения производительности системы.