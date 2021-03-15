Анкара, , 17:33 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на видеоконференции с турецким командованием 15 марта прокомментировал военные учения Греции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Эти учения не имеют никакой пользы. Они должны видеть и знать, что Турция не придаёт им особого значения. Учения не представляют угрозы нашей армии. Мы считаем, что немедленный отказ от бескомпромиссной и провокационной позиции наших греческих соседей важен как для региона, так и для них самих, так и для благополучия греческого народа», — подчеркнул Акар.

Акар также отметил, что Турция заинтересована в продолжении переговоров с Грецией.

На встрече командиры внутренних и пограничных войск проинформировали министра о результатах своей работы и обстановке на местах. Акар обсудил с командирами события в Восточном Средиземноморье, антитеррористические операции и меры по борьбе с коронавирусом в рамках вопросов обороны и безопасности. Он добавил, что турецкие вооруженные силы пережили наиболее напряженный период.

Напомним, 6 истребителей F-15SA, принадлежащих Саудовской Аравии, 13 марта будут развернуты на авиабазе Souda на острове Крит для участия в совместных с Грецией военных учениях в Восточном Средиземноморье. По данным греческой прессы, учения начнутся 16 марта и продлятся до конца месяца. Греция ранее проводила совместные военные учения с ОАЭ.

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