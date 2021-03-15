, 17:28 — REGNUM То падение прибыли, с которыми столкнулся российский бизнес в 2020 году, впечатляет и пугает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о рекордном более чем 23-процентном падении прибылей среднего и крупного российского бизнеса в 2020 году.

«Падение прибыли российского бизнеса впечатляет и пугает. В будущем это недоплаченные налоги, неповышенные зарплаты и несохраненные рабочие места. Если, конечно, не произойдет относительно быстрого восстановления экономики, чего, к сожалению, не наблюдается, — сказал Ордов. — Нас уже даже не спасают вполне комфортные цены на нефть и относительная слабость рубля на фоне мягкой денежно-кредитной политики. Мы не ждем роста реального платежеспособного спроса, а значит, у бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, нет потенциала роста. Наши экспортеры тоже находятся в заложниках у мирового экономического кризиса, хотя их проблемы обычно решаются простой девальвацией рубля».

Как подчеркнул Ордов, на фоне перспектив роста ключевой ставки и сворачивания мер поддержки крепнут опасения по поводу падения реальных доходов, роста безработицы и бедности.

«Европейцы и американцы дыры в бюджете очень активно затыкают деньгами, а мы лишь пытаемся прикрыть эту брешь, чтобы в глаза не сильно бросалась, — констатировал Ордов. — Уже сейчас мы слышим, что правительство РФ снижает планы по привлечению средств для финансирования экономики, сохраняя дефицит на запланированном ранее уровне. Но их собственные прогнозы говорят об отсутствии потенциала устойчивого и динамичного роста экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России бизнес восстанавливается неравномерно — как по регионам, так и по отраслям.