Пермь, 15 марта 2021, 17:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба Профессиональной лиги (ПФЛ) «Звезда» (Пермь) Иван Князев, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, продолжает тренировки с командой. Об этом 15 марта сообщает Sport24.
В команде утверждают, что документов по данному делу от ФИФА не поступило.
«В клуб не поступало никаких официальных бумаг … Неофициальную информацию мы не комментируем. Иван сейчас на сборах, тренируется с командой», — сообщили в пресс-службе «Звезды».
"Если в ближайшее время потребуется, то он сам даст публичный комментарий», — добавил источник.