Пермь, , 17:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба Профессиональной лиги (ПФЛ) «Звезда» (Пермь) Иван Князев, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, продолжает тренировки с командой. Об этом 15 марта сообщает Sport24.

В команде утверждают, что документов по данному делу от ФИФА не поступило.

«В клуб не поступало никаких официальных бумаг … Неофициальную информацию мы не комментируем. Иван сейчас на сборах, тренируется с командой», — сообщили в пресс-службе «Звезды».

"Если в ближайшее время потребуется, то он сам даст публичный комментарий», — добавил источник.