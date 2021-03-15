МИД РФ призвал Киев не надеяться «вернуть Крым»
Москва, 15 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Антироссийские заявления Киева на тему «возвращения» Крыма бесперспективны. Об этом сообщается в опубликованном 15 марта заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Российский дипломат отметила активизацию антироссийских заявлений в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией (18 марта).
Она прокомментировала заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы«о неких трех «опорах», на которых будет строиться политика «возвращения» Крыма и Севастополя», предполагающих «деоккупацию».
Российская сторона предупреждает, что подобные нелегитимные заявления воспринимает как агрессию.
Захарова отметила, что участие в антироссийских шагах, нацеленных на «возвращение Крыма» и поползновения к дискредитации политики Москвы в отношении крымчан со стороны «любых стран» и организаций Москва считает прямым посягательством на территориальную целостность страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло 18 марта 2014 года по результатам референдума, на котором за возвращение региона в состав России проголосовали 96,57% при явке 84,17%.