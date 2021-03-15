Москва, , 17:26 — REGNUM Надеяться на то, что Китай сможет обеспечить дополнительный спрос на российские нефтепродукты, не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что промышленное производство в Китае за первые два месяца 2021 года выросло в годовом выражении больше чем на 35%.

«Промышленное производство в мире в целом существенно зависит от спроса, поэтому китайское производство имеет все шансы вырасти в 2021 году, особенно на фоне мер прямой финансовой помощи в мире, — сказал Ордов. — Китайским производителям требуется не восстановление, а сохранение спроса на свою продукцию. Однако рост на 35,1% промышленного производства в Китае не должен вводить в заблуждение и восприниматься как восстановительный рост мировой экономики. Это всего лишь статистическое отражение того, что Китай первый столкнулся с ограничительными мерами 2020 года, что привело к падению ВВП Китая в I квартале 2020 года на 33,5% в годовом выражении».

При этом, как подчеркнул Ордов, бурного роста в китайской экономике не наблюдается, а скорее можно говорить о затухающих показателях роста ВВП в среднесрочной ретроспективе и перспективе.

«Поэтому надеяться на то, что Китай сможет обеспечить дополнительный спрос на российские нефтепродукты, не приходится. Особенно на фоне взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+, — сказал Ордов. — В мире избыток нефтепродуктов, и сегодняшние комфортные цены на нефть — лишь результат некомфортных самоограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика Китая восстанавливается стремительными темпами, и в связи с этим есть мнение, что промышленное производство КНР вполне может выйти на докризисный уровень уже в 2021 году.

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