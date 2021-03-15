Варшава, , 17:24 — REGNUM В настоящее время военный контингент из Польши готовится к отправке в Ирак. Это будет десятая по счету ротация польского контингента в этом ближневосточном государстве. Об этом сообщил 14 марта командир Щецинской дивизии генерал Дариуш Парыляк в интервью Polskie Radio.

По словам генерала, на этот раз в Ирак отправятся подразделения 12-й механизированной дивизии из Щецина. Ядро контингента и командование составят бойцы 7-й бригады береговой обороны из Слупска.

«Мы фокусируемся на наших задачах. Они направлены на помощь и поддержку иракским силам безопасности. Пока они не смогут самостоятельно продолжать восстановление своей страны, так что, поддержка стран-союзников будет обязательной», — заявил Парыляк.

Напомним, польские военные находятся в Ираке в рамках международной операции Inherent Resolve в составе Международной коалиционных сил по борьбе с террористами.