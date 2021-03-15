Лондон, , 17:22 — REGNUM Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, является безопасной и власти Британии уверенно продолжат массовую вакцинацию людей, заявил 15 марта журналистам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Наш MHRA (национальный медицинский регулятор) — один из самых жестких и опытных регуляторов в мире. Они не выявили каких-либо причин для приостановки программы вакцинации. Следовательно, мы остаемся уверенными в программе и это здорово, что она так быстро продвигается по всей Британии», — заявил Джонсон.

При этом он дополнил свою речь специальным утверждением безопасности вакцин AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии вслед за Данией, Италией и целым рядом других стран из соображений предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca после смерти привитой женщины от развившейся тромбоэмболии.

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