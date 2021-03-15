Баку, , 17:20 — REGNUM Экс-футболист ЦСКА и «Милана» (Италия) Кэйсукэ Хонда стал игроком «Нефтчи» (Баку). Об этом 15 марта сообщается на сайте азербайджанского клуба.

Соглашение с японским полузащитником рассчитано до конца этого сезона. За свою новую команду Хонда будет выступать под четвертым номером.

Хонда выступал за ЦСКА в 2010—2013 гг. и становился чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.

Футболистом «Милана» был в 2014—2017 гг.

С 2008 по 2018 год сыграл 98 матчей за сборную Японии, забил 37 голов и участвовал в ЧМ-2010, 2014, 2018.