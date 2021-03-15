Париж, 15 марта 2021, 17:19 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 14 марта отвечал на вопросы интернет-пользователей на стриминговом сервисе Twitch. В основном вопросы были об эпидемии COVID-19. Об этом 14 марта сообщает Ouest France.
На канале журналиста Сэмюэля Этьена на Twitch премьер-министр в течение полутора часа пытался ответить на вопросы многочисленных участников на разные темы, хотя самой волнующей зрителей темой оставался COVID-19. Кастекс воспользовался этим, чтобы заверить в безопасности вакцины AstraZeneca, и не исключил вариант повторного карантина.
В ответ на прозвучавшие сомнения относительно вакцины AstraZeneca глава правительства заявил:
На вопрос о возможном карантине в столичном регионе Иль-де-Франс Кастекс ответил:
Это был первый раз для Жана Кастекса, когда он отвечал интернет-пользователям во время трансляции на Twitch.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон обещал прийти на «шоу анекдотов» на Youtube-канал Mcfly & Carlito.