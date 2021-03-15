Париж, , 17:19 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 14 марта отвечал на вопросы интернет-пользователей на стриминговом сервисе Twitch. В основном вопросы были об эпидемии COVID-19. Об этом 14 марта сообщает Ouest France.

На канале журналиста Сэмюэля Этьена на Twitch премьер-министр в течение полутора часа пытался ответить на вопросы многочисленных участников на разные темы, хотя самой волнующей зрителей темой оставался COVID-19. Кастекс воспользовался этим, чтобы заверить в безопасности вакцины AstraZeneca, и не исключил вариант повторного карантина.

В ответ на прозвучавшие сомнения относительно вакцины AstraZeneca глава правительства заявил:

«На этом этапе вы должны доверять этой вакцине и получать прививку, я говорю это самым торжественным образом, иначе у нас будут задержки с вакцинацией, французы и француженки будут менее защищены, а кризис в области здравоохранения будет длиться долго».

Жан Кастекс «Мы не приостановили [вакцинацию AstraZeneca], потому что у нас нет причин, которые заставляют нас во Франции приостановить эту вакцинацию».

На вопрос о возможном карантине в столичном регионе Иль-де-Франс Кастекс ответил:

Жан Кастекс «Каждый минувший день — это победа над надвигающейся угрозой карантина, но если это будет необходимым, мы сделаем это [введём карантин]».

Это был первый раз для Жана Кастекса, когда он отвечал интернет-пользователям во время трансляции на Twitch.

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